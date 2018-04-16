В результате селя затоплено более 200 приусадебных участков в Загатальском районе

16 апреля 2018 17:24 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Сильный дождь нанес ущерб домам и приусадебным участкам в Загатальском районе Азербайджана.

Об этом в понедельник сказал Trend заместитель главы Исполнительной власти района Илькин Шафизаде.

По его словам, в результате сильного дождя вышли из русла реки Деличай, протекающая через село Мазых, и Талачай, протекающая через село Тала.

«В результате возникли кратковременные сели и был нанесен ущерб хозяйству в селах. Более 200 приусадебных участков и первые этажи около 15 двухэтажных зданий в селе Мазых было затоплено, нанесен ущерб хозяйству», - сказал Шафизаде.

Заместитель главы ИВ отметил, что во время происшествия перевернулся и упал с моста в воду автомобиль марки ВАЗ 2106, пострадавших нет.

Шафизаде сказал, что хотя был нанесен ущерб хозяйству некоторых сел, пострадавших не было.

«Подача электроэнергии и газа была приостановлена, но в настоящее время уже восстановлена», - отметил Шафизаде.

(Автор: Самир Али. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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