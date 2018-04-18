В конце апреля в Азербайджане будет проведена "неделя иммунизации"

БАКУ /Trend/ - Во всех городах и районах Азербайджана 23-29 апреля будет проведена «неделя иммунизации».

Об этом в среду сказала Trend специалист пресс-службы министерства здравоохранения Азербайджана Сафая Ахмедова.

По ее словам, это нашло отражение в приказе "О проведении "недели иммунизации" в Азербайджане, подписанного министром здравоохранения Огтаем Ширалиевым.

Организация "недели иммунизации" во всех городах и районах республики 23-29 апреля поручается руководителям управлений и учреждений медицины.

В приказе отмечается, что с целью введения прививок детям в течение «недели иммунизации», оставшимся в стороне от иммунизации по каким-либо причинам, с целью контроля за уровнем охвата прививок в течение «недели иммунизации» в районах Азербайджана будет проведен мониторинг. Также в документе отражен вопрос просвещения населения в этой области.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Мугаддас Мустафаев)

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