Завтра в Баку ожидаются кратковременные дожди

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове будет переменная облачность, временами пасмурно, вечером и ночью в некоторых местах ожидаются кратковременные дожди, говорится в сообщении Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана, распространенном в четверг.

Утром будет слабый туман, умеренный юго-западный ветер днем сменится северо-западным, временами усиливающимся ветром.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью 7-10, днем 14-18 градусов тепла, в Баку ночью 8-10, днем 15-17 градусов тепла.

Атмосферное давление будет ниже нормы и составит 755 мм ртутного столба, относительная влажность 70-80 процентов.

Завтра, начиная с западных районов, временами прогнозируются грозовые дожди, местами сильные, в горах снег, западный ветер местами усилится.

Температура ночью 5-10, днем 18-23, в горах ночью 0-5, днем 6-9 градусов тепла.

Со второй половины завтрашнего дня и до вечера 23 апреля на территории страны установится нестабильная погода, временами ожидаются грозовые дожди, местами ливневые, град, в горах снег. Температура постепенно снизится на 4-8 градусов. В реках может подняться уровень воды.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)

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