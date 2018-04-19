Завтра в Баку ожидаются кратковременные дожди

19 апреля 2018 15:27 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове будет переменная облачность, временами пасмурно, вечером и ночью в некоторых местах ожидаются кратковременные дожди, говорится в сообщении Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана, распространенном в четверг.

Утром будет слабый туман, умеренный юго-западный ветер днем сменится северо-западным, временами усиливающимся ветром.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью 7-10, днем 14-18 градусов тепла, в Баку ночью 8-10, днем 15-17 градусов тепла.

Атмосферное давление будет ниже нормы и составит 755 мм ртутного столба, относительная влажность 70-80 процентов.

Завтра, начиная с западных районов, временами прогнозируются грозовые дожди, местами сильные, в горах снег, западный ветер местами усилится.

Температура ночью 5-10, днем 18-23, в горах ночью 0-5, днем 6-9 градусов тепла.

Со второй половины завтрашнего дня и до вечера 23 апреля на территории страны установится нестабильная погода, временами ожидаются грозовые дожди, местами ливневые, град, в горах снег. Температура постепенно снизится на 4-8 градусов. В реках может подняться уровень воды.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Завтра в Баку ожидается до 14 градусов тепла
Общество 1 апреля 14:14
В Баку 8 марта будет до 17 градусов тепла
Политика 7 марта 15:30
Завтра в Азербайджане воздух прогреется до 18 градусов
Общество 6 марта 14:55
В субботу в Баку будет ветрено
Общество 12 января 14:00
Завтра в Баку ожидается переменная облачность, местами возможны дожди
Общество 2 января 13:38
В Баку завтра переменная облачность
Общество 17 декабря 2017 15:52
Завтра в Баку облачно, местами морось
Общество 14 декабря 2017 14:56
В Баку в последние дни температура выше климатической нормы - минэкологии
Общество 21 ноября 2017 17:39
Наблюдаемая в Азербайджане погода характерна для ноября - минэкологии
Общество 3 ноября 2017 16:09
В Баку сохранится стабильная погода
Общество 5 сентября 2017 13:13
В Баку сохранится стабильная погода
Общество 4 сентября 2017 12:51
В воскресенье в Баку и на Абшероне будет до 33 градусов тепла
Общество 26 августа 2017 13:19
В Баку сохранится стабильная погода
Общество 18 августа 2017 12:41
В Баку завтра будет до 29 градусов тепла
Общество 23 июня 2017 13:35
Завтра в Баку до 15 градусов тепла
Общество 14 марта 2017 16:05
Во вторник погода в Азербайджане стабилизируется
Общество 13 февраля 2017 14:42
Синоптики предупреждают о резком похолодании в Азербайджане
Общество 27 января 2017 15:24
Завтра в Баку ожидается до 8 градусов тепла
Общество 22 января 2017 12:59