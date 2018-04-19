Закрывается центральный вход на станцию метро «Короглу» в Баку

19 апреля 2018 16:09 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Баку с 21 апреля временно закрывается основной вход (в виде пирамиды) станции метро «Короглу», сообщил в четверг Trend глава пресс-службы ЗАО «Бакинский метрополитен» Насими Пашаев.

По его словам, вход станции закрывается на ремонт, но будут открыты другие входы - выходы к парку «Алов», центру транспортного обмена, Национальной арене гимнастики, автостоянке.

Напомним, что 21 апреля также будет ликвидирована находящаяся около этого входа автобусная остановка.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)

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