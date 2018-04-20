В Азербайджане вступил в силу еще один запрет на курение

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане в пятницу вступил в силу запрет на курение в вестибюлях, переходах, платформах станций и в вагонах.

С целью исполнения подпункта 1.1.6 указа Президента Азербайджана «О применении закона Азербайджана от 1 декабря 2017 года «Об ограничении использования табачной продукции» от 27 декабря 2017 года внесено изменение.

Решение об этом подписал исполняющий обязанности премьер-министра Артур Расизаде.

По прежним правилам, курить запрещалось на станциях, переходах и в вагонах.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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