Пилоты Red Bull Racing об особенностях трассы "Формулы 1" в Баку

БАКУ /Trend/ - В отличие от других городских трасс, в Баку можно обгонять – здесь много мест для обгона, чего нет в Монако и Сингапуре, сказал гонщик Red Bull Racing Даниэль Риккардо в преддверии очередного этапа Гран-при "Формулы 1", который пройдет в Баку 27-29 апреля, сообщает F1News.ru.

«Самое сложное в Баку – торможение. Здесь много мест, где тормозить нужно как можно позднее, но у вас нет права на ошибку. Если заблокировать колеса на торможении, в следующее мгновенье вы окажетесь в стене. Я бы сказал, что самое трудное в Баку – найти предел во время торможений и сохранить эту уверенность. Первый, второй повороты, прямые DRS – гонщик все время видит стены, и инстинкты призывают нажать на педаль тормоза – нужно обладать большой уверенностью, чтобы сделать это максимально поздно», - отметил он.

По его словам, самый большой вызов в Баку – атаковать во время торможений.

«Кроме того, это быстрая трасса. В Монако не такая скоростная трасса, на ней большее значение имеет прохождение поворотов, тогда как в Баку – это торможения. Уличную трассу нужно не только любить, но и уважать, понимая её особенности. Чтобы ехать быстро, нужно атаковать на пределе, не допуская ошибок», - сказал Риккардо.

Он отметил, что в прошлом году гонка в Баку получилась сумасшедшей.

«Как и на прошлой неделе в Шанхае, команда выбрала потрясающую стратегию и приняла несколько верных решений во время гонки. Думал ли я, что получится победить? Нет, но все ошибались, а я обгонял, поймав ритм. На финише я был немного озадачен, пытаясь понять, как мы выиграли гонку, но при этом испытывал восторг. Это была сумасшедшая и веселая гонка, которую я запомню навсегда», - сказал Риккардо.

Другой пилот Red Bull Racing - Макс Ферстаппен в свою очередь выразил надежду на более удачное выступление в этой гонке, по сравнению с прошлым годом.

«В прошлом году этот уик-энд для меня получился неудачным. Машина была быстра, но я столкнулся с множеством проблем, которые в конечном итоге привели к тому, что я упустил место на подиуме, а может быть, и победу. Надеюсь, в этом году я смогу компенсировать упущенную возможность. Мне нравится приезжать сюда и гоняться. Трасса интересная, хотя и не сказать, что она идеально подходит нашей машине. Прямая очень длинная – на ней мы будем уступать лидерам, хотя в прошлом году нам удалось обойти проблемы, и поэтому в гонке мы выглядели неплохо», - сказал он.

Пилот отметил, что участок трассы около Девичьей башни прекрасно выглядит на телевизионной картинке.

В этом месте трасса очень узкая, пилотировать нужно очень точно, поскольку здесь нельзя ошибиться, особенно на современных широких машинах, добавил он.

Ферстаппен отметил, что Баку – классный город.

«Мне пока не удалось осмотреть Баку, поскольку отель расположен рядом с паддоком. С одной стороны, это удобно, с другой – вы не так много можете увидеть в городе во время уик-энда. Я слышал, что местная кухня очень вкусная – в этом году постараюсь попробовать», - сказал он.

(Автор: Ляман Зейналова)

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