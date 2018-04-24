Бронза в командном зачете стала приятной неожиданностью - главный тренер сборной Азербайджана

24 апреля 2018 12:24 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Вчерашняя бронзовая медаль в командном зачете стала приятной неожиданностью, сказала во вторник Trend главный тренер сборной Азербайджана по художественной гимнастике Мариана Василева, комментируя выступления азербайджанских гимнасток на AGF Junior Trophy.

“Никогда не жду конкретных результатов. И вчера не ждала медали. Мне было важно, чтобы они выступили чисто. Тем более, что дома выступать тяжелее - все ждут от тебя хорошего результата. Так что бронзовая медаль для меня была приятным сюрпризом”, - сказала Василева.

Главный тренер отметила, что девочки выступили на уровне, хотя на подготовку времени было мало.

“Могу сказать, что бронзовая медаль в командном зачете - очень хороший результат. Но если для болельщиков результат является самым главным, то для тренера важен не только результат, но и сам процесс выступления спортсменок, допущенные ошибки. У нас очень молодые девочки, все четыре очень перспективные, но у них очень мало опыта. Они начали выступать на международной арене буквально в начале этого года. Я очень рада, что каждая из них чисто исполнила три из четырех упражнений. Теперь нужно работать над допущенными ошибками”, - сказал Василева.

В понедельник в Баку в Национальной арене гимнастики стартовали соревнования международного турнира AGF Junior Trophy.

Вчера состоялись квалификационные соревнования в индивидуальном порядке. По итогам дня были определены победители в командном зачете, а также финалистки по отдельным снарядам. Сегодня же пройдут финалы по отдельным видам.

Всего в турнире принимают участие представители 18 стран.

(Автор: Анвар Мамедов. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @Anvar_Mammadov

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