Завтра в Баку ясная, солнечная погода

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, местами слабый туман, говорится в сообщении Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана, распространенном во вторник.

Северо-западный ветер днем сменится умеренным юго-западным ветром.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью 8-10, днем - 15-20 градусов тепла, в Баку ночью - 8-10, днем - 18-20 градусов тепла.

Атмосферное давление снизится с 766 мм ртутного столба до 764 мм ртутного столба, относительная влажность ночью составит 70-80, днем 50-60 процентов.

В районах Азербайджана завтра преимущественно без осадков, однако ночью и утром в некоторых горных территориях ожидается моросящий дождь, в отдельных местах туман, западный ветер днем особенно усилится в горной местности.

Ночью 6-11, днем 20-25, в горах ночью 0-5, днем 10-15 градусов тепла.

25-27 апреля комфортная температура и нормальный суточный ход метеорологических факторов на Абшеронском полуострове будут благоприятны для метеозависимых людей.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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