В Баку интересная трасса - технический директор Renault

25 апреля 2018 11:35 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Баку интересная трасса, и этот Гран При появился в календаре относительно недавно, сказал в интервью F1News технический директор команды Renault Ник Честер.

"Особенно хороша извилистая секция, которая проходит по старому городу, если потерять концентрацию, там можно врезаться в барьер. Поэтому и гонщика, и технику ждёт серьёзное испытание. Есть на трассе среднескоростные и быстрые повороты, а также очень длинный прямой отрезок. Он тоже ставит перед нами непростую задачу, поскольку мы не можем использовать тот уровень прижимной силы, который нужен для средней секции трассы, и нам приходится существенно уменьшать прижим именно из-за этой прямой, а это компромиссное решение. Из-за того, что уровень прижимной силы ниже, чем хотелось бы, будет сложно добиться, чтобы резина прогревалась до нужного рабочего диапазона, хотя найти оптимальный баланс очень важно. Нужно, чтобы и максимальная скорость была высокой, и чтобы время прохождения круга в целом оставалось на уровне, а соблюсти оба эти условия не так просто", - отмечает Честер.

Честер также отметил, что команде необходимо адаптироваться к сильным ветрам, которые сказываются на поведении машины на бакинской трассе.

"Влияние ветра действительно очень заметное, поскольку машины вообще очень чувствительны к такого рода воздействиям. Все аэродинамические элементы рассчитаны на работу в довольно узком диапазоне, и если машину начинает разворачивать вокруг вертикальной оси, они очень быстро теряют эффективность. При сильном боковом ветре, который приводит к увеличению угла разворота вокруг этой оси, структура воздушного потока разрушается, и в итоге прижимная сила резко снижается. Попутный ветер тоже может создавать трудности, в этом случае тоже снижается прижим. По ходу уик-энда мы будем корректировать настройки, чтобы как-то справиться с воздействием ветра и изменением температуры трассы", - сказал Честер.

Гран-при Азербайджана “Формулы 1” состоится в Баку 27-29 апреля.

Протяженность гоночной трассы составляет чуть более шести километров. Ширина самого широкого участка трека составляет 13 метров, а самый узкий участок - вокруг Ичеришехер: ширина седьмого и восьмого поворотов составляет 7,6 метра.

Старт и финиш - площадь Азадлыг. Здесь также установлены боксы команд, пит-лейны и Паддок-клуб.

(Автор: Анвар Мамедов)

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