БАКУ /Trend/ - В будущем году в Баку будет введена в эксплуатацию еще одна станция метро, сообщил Trend глава пресс-службы ЗАО "Бакинский метрополитен" Насими Пашаев.

Пашаев отметил, что на последнем совещании Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что в Баку будет увеличено количество станций метро, ускорено строительство новых. Отвечая на вопрос о работах, которые будут проделаны, Пашаев сказал, что в настоящее время продолжается строительство нескольких станций метро.

"В настоящее время продолжаются работы по строительству станции метро на улице Джейхуна Салимова на "Фиолетовой ветке" с условным названием "B3", электродепо "Ходжасан", туннеля, ведущего от станции метро "Автовокзал" к электродепо "Ходжасан", и станции метро "Ази Асланов-2". Первой среди них будет сдана в эксплуатацию станция "B3". На метростанции будут иметься три лифта и 17 эскалаторов современного типа", - сказал Пашаев.

Глава пресс-службы добавил, что в этом году не ожидается ввод станции метро "B3" в эксплуатацию.

"Если работы будут продолжаться в нынешнем темпе в рамках графика, станция может быть введена в эксплуатацию в будущем году", - сказал глава пресс-службы.

Отметим, что в настоящее время в Бакинском метрополитене имеется 25 станций, 1 электродепо и три линии, протяженностью 36, 6 километра. Согласно "Концептуальной схеме развития линий Бакинского метрополитена" в будущем метрополитен будет состоять из 76 станций, 6 электродепо, и 5 линий (три существующие - Зеленая, Красная и Фиолетовая ветки, и две дополнительные - Голубая и Желтая), протяженностью 119,1 километра. То есть, в перспективе предстоит строительство 51 станции и двух новых линий метро, протяженностью 84,3 километра.

(Автор: Самир Али. Редактор: Хазар Ахундов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.