На некоторые трибуны гонки Ф1 в Баку билеты полностью проданы

БАКУ /Trend/ - Большинство билетов на Гран-при Азербайджана Формулы 1 2018 в Баку распроданы, говорится в сообщении Операционной компаний Бакинского городского кольца, распространенном в четверг.

Не осталось мест на трибунах "Филармония", "Ичеришехер" и "Бульвар", а также в секторах “B” и “C” главной трибуны "Абшерон". Билеты на другие трибуны также практически распроданы.

Глава коммерческого департамента BCC Бюлент Озердим отметил, что продажа билетов на бакинский этап Ф1 идет очень хорошим темпом.

"Нас радует тот факт, что с каждым годом растет число азербайджанских болельщиков Формулы 1, но вдвойне довольны уровнем продажи билетов на зарубежных рынках. Безусловно, свою роль в этом сыграл успех прошлогодней гонки, которая была признана самой зрелищной в сезоне прошлого года. Особую изюминку нашему Гран-при придает участие мировых звезд и диджеев в концертной программе гоночного уик-энда и разнообразная развлекательная программа. Уверен, что Баку станет излюбленным местом для любителей автоспорта", - добавил Озердим.

На сегодняшний день билеты куплены в 68 странах мира и на их долю приходится 45 процентов всех проданных билетов. В топ-10 стран входят Россия, Монако, Великобритания, Украина, Австрия, Грузия, Нидерланды, Турция, Объединенные Арабские Эмираты и Соединенные Штаты Америки.

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