Азербайджанские гимнастки остались довольны первым выступлением на Кубке мира

БАКУ /Trend/ - Члены сборной Азербайджана в групповых упражнениях по художественной гимнастике остались предельно довольны своим выступлением в квалификационных упражнениях с пятью обручами, сказала Trend в субботу гимнастка Алия Пашаева.

"Выступлением предельно довольны. Были, конечно, некоторые помарки, но мы выступили как одна команда, боролись до конца. Однако, мы способны на большее и еще это покажем. Настрой хороший, позитивный. Тренер осталась довольна, несмотря на помарки, и сказала столь же собранно выступать и дальше", - сказала Пашаева.

В субботу в Баку на Национальной арене гимнастики стартовал второй день соревнований Кубка мира по художественной гимнастике.

Сегодня проходят квалификационные соревнования индивидуальных гимнасток с булавами и лентой и групповых команд с тремя мячами и двумя скакалками. Также в течение дня будут определены победители в многоборье, как в индивидуальном, так и в групповом зачете.

Азербайджан во второй день соревнований представляют Вероника Гудис и Зохра Агамирова в индивидуальных выступлениях, а также групповая команда в составе Айшан Байрамовой, Дианы Доман, Зейнаб Гумматовой, Алии Пашаевой и Сианы Василевой.

Кубок мира по художественной гимнастике проходит в Баку в шестой раз. В турнире, который продлится до 29 апреля 2018 года, ожидается участие 127 гимнасток из 26 стран. Из них 44 спортсменки выступают в индивидуальной программе, тогда как 83 гимнастки соревнуются в составе команд в групповых упражнениях.

(Автор: Максим Цурков. Редактор: Хазар Ахундов)

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