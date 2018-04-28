Организация Формулы 1 в прекрасном Баку на высоте - турист из Казахстана

БАКУ /Trend/ - Уровень организации Формулы 1 в прекрасном городе Баку находится на высоте, сказал в субботу Trend турист из Казахстана Асланбек Мальдиев.



"Это мой первый визит в Баку, и мне очень понравился этот город. Наряду с развитой инфраструктурой Баку, я очень ценю традиции и атмосферу, сохраненные в Старом городе, которые не могут оставить никого безразличным", - сказал Мальдиев.



По его мнению, проведение Формулы 1 окажет положительное влияние на увеличение туристического потока в Баку и Азербайджан.

"Здесь есть много того, что зарубежные туристы должны увидеть. Я надеюсь, что количество туристов, посещающих подобные мероприятия, в том числе из Казахстана, будет увеличиваться с каждым годом. То, что братский Азербайджан проводит такие мероприятия, может только радовать", - сказал Мальдиев.



Он также сказал, что надеется еще не раз вернуться в Азербайджан в будущем.

Отметим, что сегодня в Баку стартовал второй день четвертого этапа чемпионата мира-2018 Формулы 1 - Гран-при Азербайджана.

С 27 апреля, на проводящихся в столице Азербайджана в третий раз соревнованиях Формулы 1, состоялись первая и вторая сессии свободных заездов. А после третьей сессии свободных заездов были проведены квалификационные заезды, по итогам которых определен стартовый порядок пилотов на Гран-при.

И, наконец, 29 апреля состоится гонка Гран-при Азербайджана, а также второй заезд по Формуле 2.

Протяженность гоночной трассы, на которой за первенство борются команды, каждая из которых представлена двумя пилотами, составляет чуть более шести километров.

Самый широкий участок трека составляет 13 метров, а самый узкий вокруг Ичеришехер, седьмой и восьмой повороты - 7,6 метра.

Старт и финиш - площадь "Азадлыг". Здесь также установлены боксы и пит-лейны "клуба Паддока".

(Автор: Али Мустафаев)

Твиттер: @Ali_Mustafayev

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