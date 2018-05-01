Азербайджанский институт теологии перешел в ведение Госкомитета по работе с религиозными структурами

БАКУ /Trend/ - Изменен список организаций, не входящих в структуру Государственного комитета по работе с религиозными структурами, но находящихся в его ведении, утвержденный решением Кабинета министров.

Согласно изменению, с целью выполнения пункта 4.2 распоряжения Президента Азербайджана «О создании Азербайджанского института теологии» от 9 февраля 2018 года раздел учебных заведений этого списка дополнен Институтом теологии.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)

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