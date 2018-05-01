В Баку сохранится теплая погода

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер южный, говорится в сообщении Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана, распространенном во вторник.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью 9-13, днем - 18-23 градусов тепла, в Баку ночью - 10-12, днем - 20-22 градуса тепла.

Атмосферное давление будет выше нормы и составит 767 мм ртутного столба, относительная влажность ночью 65-75, днем - 45-55 процентов.

В районах Азербайджана завтра преимущественно без осадков, в некоторых западных районах ожидаются кратковременные дожди. Утром в отдельных местах туман, ветер восточный.

Ночью - 8-13, днем - 22-27, в горах ночью - 4-9, днем - 13-18 градусов тепла.

2-4 мая на Абшеронском полуострове ожидается нормальный суточный ход метеорологических факторов, что благоприятно для метеозависимых людей.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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