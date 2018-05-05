В Академии Гейдара Алиева СГБ отмечена 73-я годовщина Победы над фашизмом (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Академии Гейдара Алиева Службы государственной безопасности (СГБ) состоялось мероприятие, посвященное 73-й годовщине Победы над фашизмом в Великой Отечественной войне.

В мероприятии приняли участие национальные герои Азербайджана, ветераны Великой Отечественной войны и органов безопасности Азербайджана, руководство Организации ветеранов войны, труда и Вооруженных сил Азербайджанской Республики, ответственные сотрудники СГБ, руководство, преподаватели и курсанты академии.

Сначала участники мероприятия минутой молчания почтили светлую память великого лидера Гейдара Алиева, возложили венок к памятнику гениального руководителя.

Мероприятие, продолжившееся в актовом зале академии, началось с почтения минутой молчания незабвенной памяти сыновей и дочерей Родины, погибших во Второй мировой войне и во имя освобождения азербайджанских земель от врага. Затем прозвучал государственный гимн Азербайджанской Республики.

Ветеранам, проявившим образцы доблести во Второй мировой войне, от имени личного состава СГБ были вручены памятные подарки и цветы.

Выступившие на мероприятии ветераны, сотрудники Академии подробно рассказали курсантам о самоотверженности героических сыновей и дочерей Азербайджана в годы Великой Отечественной войны на передовой и в тылу, образцах мужества, отваги и героизма, проявленных ими во имя завоевания исторической Победы.

Было особо отмечено, что вклад Бакинской нефти в Победу незаменим. Одна третья часть нефти, добываемой в бывшем Советском Союзе в годы войны, 85-90 процентов авиационного бензина и высококачественных масел приходились на долю Азербайджана. Если бы не азербайджанская нефть, сложно было бы предположить, чем могла закончиться фашистская агрессия. Именно поэтому историческая доблесть представителей азербайджанского народа, прошедших славный боевой путь на этой войне, а также их самоотверженный труд в тылу, никогда не загладятся из памяти, будут служить примером молодому поколению.

К сожалению, в начале 1990-х годов некомпетентные и несведущие лица, находившиеся в то время во власти в Азербайджане, делали такие беспомощные попытки как предание забвению несоизмеримую и неоценимую роль нашего народа в завоевании Победы в одной из самых кровавых войн в истории человечества, уничтожении немецкого фашизма. Только после возвращения к политической власти в 1993 году по настоятельному требованию народа общенационального лидера Гейдара Алиева 9 Maя – День Победы вновь стал отмечаться на уровне официального государственного праздника. Создатель независимого Азербайджана великий лидер Гейдар Алиев всегда с большим вниманием и заботой относился к ветеранам, государство высоко ценит большой вклад этих отважных людей в уничтожение фашизма.

Национальные герои Азербайджана, ветераны и другие ораторы в своих выступлениях отметили, что достойный преемник политического курса общенационального лидера Гейдара Алиева – Президент Ильхам Алиев придает особое значение продолжению славных исторических традиций наследия-преемственности, воспитанию молодого поколения в патриотическом духе. С этой точки зрения всестороннее внимание и забота к нашим ветеранам, вписавшим славные страницы в нашу военную историю, проявивших героизм и доблесть во имя независимости, территориальной целостности и безопасности Азербайджана, соответствующие распоряжения, подписанные в этой сфере, являются одними из приоритетных направлений дальновидной и продуманной политики, проводимой Верховным Главнокомандующим Вооруженными силами Ильхамом Алиевым.

Ежегодное личное участие в мероприятиях, проводимых по случаю 9 Maя – Дня Победы главы государства Ильхама Алиева и первой леди Мехрибан ханум Алиевой, их теплые встречи с ветеранами, являются наглядным свидетельством отношения к этим людям. От имени всех ветеранов войны 96-летняя Фатма Саттарова выразила признательность Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву за внимание и заботу.

Выступившие ораторы с уверенностью отметили, что благодаря мудрой политике Верховного Главнокомандующего Ильхама Алиева скоро будут возвращены наши оккупированные врагом земли, государственный флаг Азербайджана будет гордо развеваться над всеми освобожденными районами Карабаха, наш народ отметит праздник победы в Шуше.

Затем ответственный представитель Организации ветеранов войны, труда и Вооруженных сил вручил офицерам и курсантам академии почетные дипломы с подписью председателя организации за достижения в учебе.

Художественная часть мероприятия продолжилась концертной программой. На концерте, подготовленном творческими коллективами Центра культуры СГБ, Азербайджанской государственной филармонии имени Mуслима Магомаева, Азербайджанского государственного ансамбля песни и танца имени Фикрета Амирова, в исполнении заслуженных артистов республики, известных мастеров искусств прозвучали песни, прославляющие нашу государственность, независимость, патриотизм, были представлены танцы и музыкальные импровизации, встреченные нашими ветеранами и участниками мероприятия аплодисментами.

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