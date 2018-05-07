На двух проспектах Баку будет ограничено автомобильное движение

7 мая 2018 17:15 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Сегодня в Баку с 23:00 будет частично или полностью ограничено автомобильное движение на участке улицы Гасана Алиева от пересечения с Тбилисским проспектом до пересечения с Московским проспектом, говорится в сообщении Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана, распространенном в понедельник.

Ограничение будет связано с обновлением дорожной разметки и продлится до завтрашнего утра.

Водителей просят быть внимательными во время движения на указанной территории и соблюдать правила дорожного движения.

Отметим, что в связи с обновлением дорожной разметки на 11-16-м километре автомобильной дороги Баку-Губа-государственная граница с Россией сегодня с 11:00 частично ограничено движение автомобилей.

Работы по обновлению дорожной разметки к вечеру завершатся.

(Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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