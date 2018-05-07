В Шеки проведен тренинг по повышению качества обслуживания в объектах общепита (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Общественное объединение «Региональное развитие» (ООРР) Фонда Гейдара Алиева организовало тренинг в Шеки для повышения качества обслуживания в объектах общепита, говорится в сообщении Фонда, распространенном в понедельник.

В тренинге на тему «Повышение качества обслуживания в ресторанах» участвовали свыше 30 администраторов ресторанов Загатальского, Балакенского, Гахского, Огузского и Габалинского районов.

На основании поступающих обращений ООРР проводит теоретические и практические тренинги по развитию туризма, в том числе повышению уровня обслуживания, поддержке профессиональной подготовки кадров в этой сфере.

На тренингах, проводимых для повышения знаний и опыта административного и другого обслуживающего персонала, участники информируются об организации обслуживания в ресторанах, правилах питания, гигиены и санитарии, стандартах обслуживания и этикете обращении с клиентами и других вопросах.

Этот проект, организованный в городе Шеки, провел инструктор, имеющий международный сертификат, Эмин Новрузов, участвовавший в тренингах в Великобритании, Таиланде, Катаре, России и других странах.

В двухдневном тренинге администраторы объектов общепита продемонстрировали приобретенные знания.

Тренинг будет последовательно организован и в других туристических регионах.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.