Объявлена дата проведения церемонии прощания с Рауфом Талышинским

Церемония прощания с главным редактором газеты «Эхо» Рауфом Талышинским будет проведена 9 мая в 14:00 в мечети "Тезепир".

Рауф Талышинский будет похоронен на кладбище "Гурд Гапысы" ("Волчьи ворота"). Траурная церемония пройдет в мечети "Тезепир" в 15.00.

Рауф Талышинский скончался сегодня утром на 62-м году жизни.

АМИ Trend выражает глубокие соболезнования родным и близким Рауфа Талышинского и вместе с ними разделяет их скорбь.

Аллах ряхмят элясин!

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