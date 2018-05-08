Объявлена дата проведения церемонии прощания с Рауфом Талышинским

8 мая 2018 14:56 (UTC+04:00)

Церемония прощания с главным редактором газеты «Эхо» Рауфом Талышинским будет проведена 9 мая в 14:00 в мечети "Тезепир".

Рауф Талышинский будет похоронен на кладбище "Гурд Гапысы" ("Волчьи ворота"). Траурная церемония пройдет в мечети "Тезепир" в 15.00.

Рауф Талышинский скончался сегодня утром на 62-м году жизни.

АМИ Trend выражает глубокие соболезнования родным и близким Рауфа Талышинского и вместе с ними разделяет их скорбь.

Аллах ряхмят элясин!

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Trend выражает глубокие соболезнования в связи с кончиной главы газеты «Эхо»
Общество 10:13
В деле Лапшина необходимо полностью исключить политику - Рауф Талышинский (ВИДЕО)
Точка зрения 15 февраля 2017 12:47
Армяне наступают на одни и те же грабли - Рауф Талышинский (ВИДЕО)
Точка зрения 11 мая 2016 15:47