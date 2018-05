На здании Центра Гейдара Алиева представлена композиция "Гейдар Алиев 95" (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend/ - На здании Центра Гейдара Алиева представлена видеоинсталляция, подготовленная в связи с 95-летним юбилеем со дня рождения общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева.

Композиция, продемонстрированная на здании Центра Гейдара Алиева, который является одним из символов Баку, одним из современных архитектурных памятников мира, отражает привязанность к Азербайджану Гейдара Алиева, являющегося архитектором современного Азербайджана, прогресс в нашей стране и любовь народа к великому лидеру.

Видеоинсталляция, сопровождаемая песней "Xalq Heydər söyləyəcək" (Народ скажет Гейдар), состоит из флага Азербайджанской Республики, фотографий общенационального лидера Гейдара Алиева и фотографий современного Азербайджана.

Your browser doesn't support video.

Please download the file: video/mp4

