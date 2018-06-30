Азербайджанский космический оператор провел мониторинг пожаров в Агдамском районе

30 июня 2018 12:24 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - ОАО «Азеркосмос» совместно с министерством экологии и природных ресурсов Азербайджана с помощью спутника Azersky провело мониторинг пожаров, совершенных Арменией в направлении фронта.

Об этом говорится в сообщении ОАО, распространенном в субботу.

Поджоги территории в основном были совершены в направлении Агдамского района. Сообщается, что пожарами была охвачена территория общей площадью в 280 гектаров.

В настоящее время мониторинги продолжаются.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Хазар Ахундов)

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