Вручены награды последней группе участников Первенства Азербайджана и Чемпионата Баку по мужской и женской спортивной гимнастике (ФОТО)

30 июня 2018 15:05 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В субботу в Баку на Национальной арене гимнастики состоялась церемония награждения последней группы участников Первенства Азербайджана и Чемпионата Баку по мужской и женской спортивной гимнастике.

Напомним, что во второй день зрители могли увидеть выступления мальчиков в возрастной категории "детишки" и девочек в возрастных категориях "дети" и "малыши".

Среди "детишек" победу одержал Гусейн Мустафазаде, второе место занял Ибрагим Айдынлы, а третье - Рашид Алиев.

Среди женщин в возрастной категории "дети" победу праздновала Амалия Агаева, серебряную медаль завоевала Асия Агаева, а бронзовую медаль - Хадиджа Аббасзаде.

Среди малышек золотую медаль завоевала Лейла Мамедзаде, серебряную - Нурйана Алиева, а бронзовую - Альбина Алиева.

Всего в соревнованиях, стартовавших в пятницу, приняли участие более 100 гимнастов, представляющих Бакинскую школу гимнастики, клубы “Оджаг Спорт” и “Нефтчи”, Культурный центр “Зиря”, Республиканский Олимпийский спортивный лицей, а также город Сумгайыт.

(Автор: Анвар Мамедов. Редактор: Хазар Ахундов)

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