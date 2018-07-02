Завтра в ряде районов Баку будет перебои в подаче газа

2 июля 2018 20:13 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Завтра в Насиминском районе Баку на Тбилисском проспекте и на улицах 20 января, А.Магеррамова, А.Гурбанова, Бакиханова, Дж. Мамедкулизаде, Г.Алиева, а также на части шестого, седьмого, восьмого и девятого микрорайонов, поселков Расулзаде, Хутор, Сулутепе, Ходжагасан, Баладжары Бинагадинского района будут перебои в подаче газа, говорится в понедельник в сообщении ПО "Азеригаз".

Ограничения связаны с ремонтными работами, в ходе которых будет осуществлен подъем на опоры магистрального газопровода Карабах-Дигах. Работы начнутся завтра в 10:00 и завершатся 4 июля.

Возможно, эти работы повлияют на подачу газа в жилом массиве Ени Ясамал, на улицах Васифа Алиева и Хыдыра Мустафаева.

ПО просит потребителей быть особенно внимательными при использовании газовых приборов и соблюдать правила техники безопасности.

(Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
В ряде районов Баку будут перебои в подаче газа
Общество 21 июня 19:41
Завтра в двух районах Баку газ будет подаваться с перебоями
Общество 12 июня 20:23
Завтра в Абшеронском районе газ будет подаваться с перебоями
Общество 29 мая 19:28
В Азербайджане более чем вдвое снизилось потребление газа
Энергетика 16 мая 11:47
Завтра в Абшеронском районе будут перебои в подаче газа
Общество 3 мая 20:32
В Хатаинском районе будет ограничена подача газа
Общество 25 апреля 20:17
В Азербайджане почти вдвое снизилось потребление газа
Энергетика 19 апреля 16:02
Завтра в Абшеронском районе будут перебои в подаче газа
Общество 17 апреля 20:10
В Азербайджане незначительно снизилось потребление газа
Энергетика 14 марта 11:40
В прошлом году в Азербайджане газифицировано 56 населенных пунктов
Энергетика 7 марта 16:19
В двух районах Баку будут перебои в подаче газа
Общество 27 февраля 20:18
Газовый оператор Азербайджана закупает манометры
Тендеры 26 февраля 14:34
В ряде районов Баку будут перебои в подаче газа
Общество 16 января 19:56
В одном из районов Баку будут перебои в подаче газа
Энергетика 11 января 20:16
Завтра в один из районов Баку газ будет подаваться с перебоями
Общество 19 декабря 2017 19:07
В Азербайджане выросло потребление газа
Энергетика 11 декабря 2017 20:06
Госструктуры о развитии жилищно-коммунального хозяйства бакинского поселка Нардаран
Общество 30 ноября 2017 02:37
В одном из районов Баку завтра будут перебои в подаче газа
Энергетика 29 ноября 2017 20:17