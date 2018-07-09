ЗАО «Азербайджанские железные дороги» обратилось к пассажирам по поводу билетов

9 июля 2018 13:04 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В железнодорожной кассе транзитных билетов Бакинского вокзала продаются билеты на пассажирские поезда, курсирующие по территории России, Украины, Беларуси, Казахстана и других стран СНГ, а также на поезда, следующих из Тбилиси, Москвы, Ростова и Киева в Азербайджан, говорится в сообщении ЗАО «Азербайджанские железные дороги», распространенном в понедельник.

Продажа билетов на пассажирские поезда, следующие из Баку в международном направлении, начинается за 10 дней до отправления поезда, из Тбилиси в Баку – за 40 дней, из Москвы и Ростова в Баку – за 45 дней, из Киева в Баку – за 30 дней, на пассажирские поезда, курсирующие на территории России, – за 90 дней.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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