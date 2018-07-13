Инвестиции в ненефтяной сектор Азербайджана выросли более чем на 20%

13 июля 2018 22:34 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В январе-июне текущего года для развития экономических и социальных сфер Азербайджана в основной капитал из всех финансовых источников было вложено 6331,7 миллиона манатов, что на 14,1 процента меньше показателя аналогичного периода 2017 года.

Об этом говорится в сообщении Государственного комитета статистики Азербайджана.

Госкомстат данное снижение связывает с сокращением инвестиций в нефтяной сектор. Объем инвестиций в ненефтяной сектор увеличился на 21,5 процента, в том числе инвестиции в ненефтяную промышленность выросли на 72,8 процента.

«72,9 процента общих инвестиций были направлены непосредственно на выполнение строительно-монтажных работ, 72 процента приходятся на долю строительства производственных объектов, 20,7 процента - на объекты сферы услуг, 7,3 процента – на долю строительства жилых домов общей площадью 946,4 тысячи квадратных метров. Средства, направленные в основной капитал из внутренних источников, составили 54,3 процента общих инвестиций», - говорится в сообщении госкомитета.

Из общего объёма инвестиций, направленных в основной капитал, 52,8 процента составляют средства предприятий и организаций, 14,7 процента – банковские кредиты, 24,4 процента – бюджетные средства, 6,2 процента – личные средства населения, 1,3 процента - средства внебюджетных фондов, 0,6 процента – другие средства.

(Текст: Рауф Гулиев)

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