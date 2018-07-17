"Поступление в БВШН стало поворотным моментом в моей жизни"

БАКУ /Trend/ - Беседа с выпускником Бакинской Высшей школы нефти (БВШН) Азером Омаровым, набравшим пять лет назад при поступлении в вуз 660 баллов и ставшим студентом кафедры инженерии по автоматизации процессов. Сегодня он – студент магистратуры Миланского политехнического университета в Италии.

– Азер, какие чувства вы испытываете, став выпускником БВШН?

– Быть выпускником БВШН для меня значит иметь прочную основу для успешного будущего. Поступление в Высшую школу стало поворотным моментом в моей жизни. В первые дни было трудно привыкнуть к строгим правилам, да и учеба поначалу давалась нелегко, но потом мы осознали, что именно эти условия сыграли большую роль в нашем развитии и что вуз подготовил нас не только к работе, но и профессиональной карьере. А когда возникают проблемы, мы всегда можем обратиться к нашим преподавателям и другим сотрудникам БВШН. И, если необходимо, сам ректор помогает нам решить вопрос или исправить трудную ситуацию. За пять лет учебы я не только получил техническую специальность, но и познакомился с интересными и доброжелательными людьми и нашел хороших друзей. Я горжусь тем, что стал членом большой семьи БВШН.

– Вы поступили в магистратуру Миланского политехнического университета. Кто и как помог вам добиться такого успеха?

– Думаю, для каждого важна поддержка семьи, и для меня это тоже сыграло большую роль. Конечно, многие мои достижения, в том числе и это, стали возможны благодаря моей учебе в БВШН. Для успеха нужны не только личные качества, но и условия – такие, какие созданы для студентов в нашем вузе. А самое главное – это образование, которое мне дали наши преподаватели, которые являются настоящими специалистами в своей области. Поэтому я благодарен всем моим учителям в БВШН, которые помогли мне добиться успеха.

– Признайтесь, когда вы больше радовались: сейчас, после принятия в магистратуру, или тогда, когда поступили в БВШН?

– Для меня стало важным каждое из этих событий. Но я не забываю, что основа моего нынешнего успеха была заложена именно в БВШН. Момент, когда я узнал, что стал студентом этого вуза, был одним из самых счастливых в моей жизни. А для продолжения учебы я выбрал Миланский политехнический университет и рад, что мне удалось поступить туда.

– Собираетесь ли вы после окончания магистратуры в Италии вернуться на родину? Или планируете жить и работать за пределами Азербайджана?

– По окончании магистратуры я некоторое время собираюсь продолжить свою карьеру за границей, но потом я обязательно вернусь на родину. Я надеюсь, что за рубежом я приобрету опыт и знания, которые помогут моему развитию как профессионала и как личности и которые я смогу применять в Азербайджане, для развития нашей страны.

– Вы приобрели специальность инженера по автоматизации процессов, а в Милане будете изучать автоматизацию и организацию производства. Чем вас привлекает автоматика?

– Я очень интересуюсь технологиями. А автоматика – основа любой технологии. Управление технологиями – это специальность будущего, но уже сейчас во всех отраслях промышленности внедряют автоматизированные системы управления. У этого направления – блестящие перспективы, и я верю, что у меня будет шанс стать новатором и внести свой вклад в развитие этой области. Поэтому я считаю, что сделал правильный выбор.

– Азер, а почему вы решили не работать, а продолжить образование?

– Сейчас я работаю младшим инженером в компании SOCAR Polymer. Работа, безусловно, играет важную роль в развитии практических навыков, однако я все же хочу углубить теоретические знания по своей специальности, поэтому и решил продолжить образование.

– Какие у вас планы на будущее?

– После окончания магистратуры я хотел бы заняться научными исследованиями и работать в этой области после возвращения домой. И еще мне бы очень хотелось делиться своими знаниями, навыками и результатами своей работы с теми молодыми людьми, которые также интересуются автоматикой.

– Как вы думаете, из чего складывается успех?

– На успех влияет много факторов. Один из основных – понимание ответственности за работу, которую вы выполняете. Без этого успеха не будет. Важно, чтобы человек нашел себе дело по душе, занимался тем, что его интересует. Но, пожалуй, самое главное – не падать духом при неудачах, не бояться ошибок и упорно двигаться к намеченной цели.

– Что бы вы посоветовали тем молодым людям, которые еще только собираются стать студентами?

– Я бы посоветовал им определить, что им нужно, и получить хорошее образование по избранной специальности. Только так можно добиться успеха.

Когда вы готовитесь к экзаменам, необходимо четко планировать свое время и не забывать отдыхать. Тщательно изучайте материал, не для того, чтобы сдать экзамен, а потом забыть. Знания нужны вам для образования. Желаю всем будущим и нынешним студентам успехов в учебе и профессиональной карьере.

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