За этот год в Азербайджане потроено 6 тысяч новых домов

18 июля 2018 07:16 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В первой половине 2018 года за счет всех финансовых источников в Азербайджане было построено 946,4 тысячи квадратных метров жилых домов. Это на 12,9 процента больше, чем за аналогичный период прошлого года.

По информации Trend, в январе-июне объем средств, используемых для строительства жилья, составил 463,8 миллиона манатов, из которых 89,3 миллиона были государственными, 374,5 миллиона манатов приходились на долю негосударственных предприятий и организаций, а также населения.

В целях улучшения жилищных условий граждане страны построили 6000 домов в основном в Нахчыванской Автономной Республике, Баку и Сумгаите, Масаллы, Товузе, Газахе, Абшероне, Габале, Шамкире и Джалилабаде.

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