На ряде дорог Баку продолжается ремонт отбойников

БАКУ /Trend/ - До вечера сегодняшнего дня на участке 14-70 километра автомобильной дороги Баку-Алят-госграница Грузии и на территории от Площади Государственного флага до Локбатанского круга будет проводиться ремонт отбойников, пришедших в непригодное стояние в результате ДТП, говорится в сообщении Госагентства автомобильных дорог, распространенном в среду.

Кроме того, на автомобильной дороге Маштага-Нардаран-Бильгя проводятся работы по обновлению дорожной разметки.

Работы завершатся вечером.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

БАКУ /Trend/ - До сегодняшнего вечера на участке 14-70 километра автомобильной дороги Баку-Алят-госграница Грузии и на территории от Площади Государственного флага до Локбатанского круга будет проводиться ремонт отбойников, пришедших в непригодное стояние в результате ДТП, говорится в сообщении Госагентства автомобильных дорог, распространенном в среду.

Кроме того, на автомобильной дороге Маштага-Нардаран-Бильгя проводятся работы по обновлению дорожной разметки.

Работы завершатся вечером.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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