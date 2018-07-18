На ряде дорог Баку продолжается ремонт отбойников

18 июля 2018 11:31 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - До вечера сегодняшнего дня на участке 14-70 километра автомобильной дороги Баку-Алят-госграница Грузии и на территории от Площади Государственного флага до Локбатанского круга будет проводиться ремонт отбойников, пришедших в непригодное стояние в результате ДТП, говорится в сообщении Госагентства автомобильных дорог, распространенном в среду.

Кроме того, на автомобильной дороге Маштага-Нардаран-Бильгя проводятся работы по обновлению дорожной разметки.

Работы завершатся вечером.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

БАКУ /Trend/ - До сегодняшнего вечера на участке 14-70 километра автомобильной дороги Баку-Алят-госграница Грузии и на территории от Площади Государственного флага до Локбатанского круга будет проводиться ремонт отбойников, пришедших в непригодное стояние в результате ДТП, говорится в сообщении Госагентства автомобильных дорог, распространенном в среду.

Кроме того, на автомобильной дороге Маштага-Нардаран-Бильгя проводятся работы по обновлению дорожной разметки.

Работы завершатся вечером.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Сегодня ночью в Баку будет ограничено движение транспорта в туннеле по проспекту Зии Буниятова
Общество 17 июля 12:12
Стали известны причины проседания дороги в центре Баку
Общество 16 июля 17:05
На крупных автотрассах Азербайджана ремонтируются отбойники вдоль дорог
Общество 16 июля 15:52
Сегодня вечером начнется обновление дорожной разметки на трассе Баку-Сумгайыт
Общество 16 июля 15:49
На одной из улиц Баку будет полностью ограничено движение
Общество 16 июля 15:11
Ремонт дорог и улиц Баку будет проводиться только в ночное время
Общество 14 июля 14:32
Лента новостей
Военные Узбекистана и Казахстана провели первые совместные учения
Узбекистан 12:49
Фонду господдержки развития СМИ при Президенте Азербайджана выделено 35 млн манатов
Общество 12:46
КТК-Россия объявил тендер на международные курьерские услуги
Тендеры 12:38
Bakcell организовала очередной тренинг для участников программы AppLab (ФОТО)
ИКТ 12:36
Туркменистан наращивает производство стройматериалов
Бизнес 12:30
Газовый госконцерн Туркменистана закупит оборудование и средства связи
Тендеры 12:24
Китай отверг обвинения США в нарушении правил ВТО
Бизнес 12:23
Узбекистан расширит поставки электроэнергии в Афганистан за счёт развития энергосектора (Эксклюзив)
Энергетика 12:22
ОБСЕ консультирует силовиков Туркменистана в вопросах профессиональной этики
Туркменистан 12:17