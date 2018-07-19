ANAMA участвует в операциях по разминированию и в других странах – Гулам Исагзаи

БАКУ /Trend/ - ANAMA участвует в операциях по разминированию не только в Азербайджане, но и в других странах.

Об этом сказал резидент-координатор ООН в Азербайджане Гулам Исагзаи, выступая на торжественном мероприятии, посвященном 20-летию ANAMA (Национальное агентство по разминированию территорий Азербайджана).

Исхагзаи высоко оценил деятельность ANAMA и отметил, что представляемая им организация плодотворно сотрудничает с ANAMA, и это сотрудничество будет продолжаться и впредь.

(Автор: Эльчин Мехтиев)

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