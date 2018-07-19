В Азербайджан вернулись 206 соотечественников - Госслужба миграции

19 июля 2018 13:12 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - За первую половину 2018 года поступило 322 запроса в отношении 640 лиц в связи с реадмиссией граждан Азербайджана, проживающих за рубежом.

Об этом сказал начальник Государственной миграционной службы Азербайджана Вюсал Гусейнов, выступая сегодня на мероприятии, посвященном итогам деятельности Службы в первом полугодии текущего года.

По словам Гусейнова, в этом году была осуществлена реадмиссия 206 граждан Азербайджана, то есть, они вернулись в страну.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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