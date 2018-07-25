В Азербайджане в I полугодии в рамках борьбы с коррупцией наложен арест на имущество в 25 млн манатов

25 июля 2018 10:26 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В первой половине 2018 года в Азербайджане по уголовным делам в рамках борьбы с коррупцией был наложен арест на имущество общей стоимостью свыше 25 миллионов манатов.

Об этом заместитель Генпрокурора, начальник Главного управления по борьбе с коррупцией Кямран Алиев сказал в среду на пресс-конференции, посвященной деятельности в сфере борьбы с коррупцией в первом полугодии 2018 года.

По его словам, по уголовным делам, направленным в суды, на этапе первичного следствия удалось обеспечить возврат 32,5 процента (16,578 миллиона манатов) из 51,19 миллиона манатов нанесенного материального ущерба.

“Для возмещения оставшегося ущерба был наложен арест на имущество общей стоимостью 25,34 миллиона манатов и предприняты другие меры, предусмотренные законом”, - сказал Алиев.

(Автор: Эльчин Мехтиев)

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