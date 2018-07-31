Шахрияр Мамедъяров досрочно стал победителем шахматного турнира в Швейцарии

31 июля 2018 23:11 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Азербайджанский гроссмейстер Шахрияр Мамедъяров досрочно стал победителем шахматного турнира в швейцарском городе Биле.

Мамедьяров победил в турнире за тур до конца соревнований. В партии девятого тура гроссмейстер белыми фигурами одержал победу над норвежцем Магнусом Карлсеном.

Мамедьяров набрал семь очков и стал единоличным лидером турнира. Далее в таблице идут Карлсен, Свидлер (по 5 очков), Вашье-Лаграв (4,5), Навара (4), Георгиадис (1,5). Заключительный тур соревнований пройдет 1 августа.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Пострадавших при атаке в Таджикистане туристов доставили в Душанбе
Таджикистан 31 июля 11:42
Рахмон соболезнует главам трех стран в связи с гибелью велотуристов
Таджикистан 30 июля 17:41
Швейцарский банк профинансирует импорт высокотехнологичного оборудования в Узбекистан
Бизнес 26 июля 10:43
Швейцария закупает в Туркменистане бензин
Туркменистан 16 июля 08:20
Узбекистан и Швейцария развивают сотрудничество в сфере сельского хозяйства
Бизнес 12 июля 15:34
Казахстан и Швейцария обсудили перспективы инвестиционного сотрудничества
Казахстан 11 июля 16:04
Лента новостей
Первый вице-президент Мехрибан Алиева: Азербайджанский народ, наряду с сохранением своего богатого исторического и культурного наследия, всегда открыт для новых идей
Общество 31 июля 23:51
Пассажиров самолета Ryanair эвакуировали в аэропорту Барселоны
Европа 31 июля 22:15
В Габале состоялось торжественное открытие юбилейного Международного музыкального фестиваля (ФОТО)
Общество 31 июля 22:14
В Перу столкнулись два туристических поезда
Другие страны 31 июля 22:03
Стали известны имена убитых в ЦАР россиян
В мире 31 июля 21:06
В Баку показали тренды летней детской моды (ФОТО)
Стиль 31 июля 21:04
В Азербайджане прошла церемония открытия международного конкурса "Кубок моря-2018" (ФОТО)
Общество 31 июля 21:01
Италия приложит все усилия для мирного урегулирования карабахского конфликта - Маттарелла
Нагорно-карабахский конфликт 31 июля 20:49
Продолжается тление в очагах возгорания в Губинском и Шабранском районах
Происшествия 31 июля 20:38