Шахрияр Мамедъяров досрочно стал победителем шахматного турнира в Швейцарии

БАКУ /Trend/ - Азербайджанский гроссмейстер Шахрияр Мамедъяров досрочно стал победителем шахматного турнира в швейцарском городе Биле.

Мамедьяров победил в турнире за тур до конца соревнований. В партии девятого тура гроссмейстер белыми фигурами одержал победу над норвежцем Магнусом Карлсеном.

Мамедьяров набрал семь очков и стал единоличным лидером турнира. Далее в таблице идут Карлсен, Свидлер (по 5 очков), Вашье-Лаграв (4,5), Навара (4), Георгиадис (1,5). Заключительный тур соревнований пройдет 1 августа.

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