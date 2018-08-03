Начальник управления Бакинского водоканала оштрафован на крупную сумму - минэкологии

БАКУ /Trend/ - На «горячую» линию министерства экологии и природных ресурсов поступила жалоба о сбросе сточных вод в море на территории поселка Бузовна, говорится в сообщении ведомства, распространенном в пятницу.

Сотрудники департамента экологии и природных ресурсов города Баку и департамента национального мониторинга по окружающей среде провели мониторинг на территории.

По результатам анализов проб, взятых с территории, куда сливались сточные воды, было установлено, что загрязняющие вещества в составе воды превышают норму.

По факту в отношении начальника управления Бакинского водоканала Габиля Гулиева, ответственного за эту территорию, были составлены протокол и акт, и он как должностное лицо был оштрафован на 2500 манатов.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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