Азербайджанские военные повара продолжают участие в конкурсе «Полевая кухня» в московском Алабино (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Продолжается конкурс «Полевая кухня», который проходит в рамках соревнований «Армейские международные игры-2018» в московском Алабино, говорится в сообщении пресс-службы минобороны Азербайджана, распространенном в понедельник.

Судьи конкурса пробуют и оценивают различные блюда, приготовленные военными поварами.

Напомним, что в рамках соревнований в Доме дружбы военнослужащим и гостям из различных стран демонстрируются образцы искусства, отражающие национальную культуру Азербайджана.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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