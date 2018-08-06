Азербайджанские военные повара продолжают участие в конкурсе «Полевая кухня» в московском Алабино (ВИДЕО)

6 августа 2018 12:37 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Продолжается конкурс «Полевая кухня», который проходит в рамках соревнований «Армейские международные игры-2018» в московском Алабино, говорится в сообщении пресс-службы минобороны Азербайджана, распространенном в понедельник.

Судьи конкурса пробуют и оценивают различные блюда, приготовленные военными поварами.

Напомним, что в рамках соревнований в Доме дружбы военнослужащим и гостям из различных стран демонстрируются образцы искусства, отражающие национальную культуру Азербайджана.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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