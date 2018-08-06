В одном из районов Азербайджана обнаружены новые оползневые зоны

6 августа 2018 20:01 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане зарегистрированы новые участки обвалов и оползней, говорится в понедельник в сообщении министерства экологии и природных ресурсов.

В сообщении говорится, что за июль на оползневом участке Гегирган в Лянкяранском районе была зарегистрирована активность, в ряде мест были зарегистрированы новые случаи оползней и обвалов.

Также на 45-47-м километрах дороги Лянкяран-Лерик был зарегистрирован случай обвала.

На 12-м километре автодороги Тукевилла-Дирьяры-Гегирган в Лянкяранском районе наблюдается относительная активность.

(Автор: Самир Али. Текст: Мугаддас Мустафаев)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Мьянме 23 человека стали жертвами оползня
Другие страны 30 июля 08:23
Минэкологии Азербайджана усилит борьбу с загрязнением Каспия
Общество 27 июля 18:48
Завтра в Баку будет без осадков
Общество 26 июля 14:51
В Азербайджане ожидаются понижение температуры и осадки
Общество 21 июля 16:11
Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на выходные дни
Общество 20 июля 19:53
Прикаспийские страны оценят влияние хоздеятельности в Каспийском бассейне на экологию
Общество 20 июля 19:43
Лента новостей
Габалинский международный музыкальный фестиваль организован на высоком уровне - известная пианистка Оксана Яблонская
Культура 20:01
Обнародован объем дополнительных инвестиций в расширение агропарка Ялама
Бизнес 20:01
Венесуэла заявила об ответственности Колумбии за новую агрессию
Другие страны 19:49
Армянское лобби финансирует «адские» санкции против России и Турции?
Точка зрения 19:38
Лондон намерен запросить экстрадицию двух россиян по делу в Солсбери
Россия 19:36
Британцы получат 50-процентную скидку на аттракционы в обмен на пластиковые бутылки
Европа 19:26
В Индонезии зафиксировали более 160 афтершоков после мощного землетрясения
Другие страны 19:15
Румыния о новом газотранспортном коридоре из Каспийского региона (Эксклюзив)
Энергетика 19:11
Во французском зоопарке появился на свет детеныш редкого животного окапи
Европа 19:09