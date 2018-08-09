На автодороге Баку-Губа-госграница с Россией сегодня будут вестись ремонтные работы

БАКУ /Trend/ - С сегодняшнего вечера на 130-160 километрах автомобильной дороги Баку-Губа-государственнная граница с Россией будет вестись ремонт отбойников, пришедших в негодность в результате дорожных аварий.

Об этом в четверг говорится в сообщении Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана.

В сообщении водителям напоминается о необходимости быть внимательными во время движения, соблюдать временные дорожные знаки.

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