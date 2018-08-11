Буду и дальше стараться и работать, чтобы улучшить свой результат – азербайджанская гимнастка Нигяр Усубова

11 августа 2018 15:34 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Буду и дальше стараться и работать, чтобы улучшить свой результат, сказала Trend в субботу представительница клуба "Оджаг Спорт" Нигяр Усубова, занявшая первое место среди гимнасток 2006-2007 годов рождения на соревнованиях XXV Чемпионата Азербайджана и Первенства Баку по художественной гимнастике.

"Соревнование прошло хорошо, все получилось. Даже не ожидала, что получу такие хорошие баллы. Но я знаю, что могу выступать намного лучше, и буду и дальше стараться и работать, чтобы улучшить свой результат", - добавила юная гимнастка.

Нигяр Усубова призналась, что ей очень нравится выступать в Национальной арене гимнастики.

"Приятно, что зрители смотрят, болеют. Меня сегодня пришли поддержать мама и папа. Перед выступлением я смотрю на трибуны, но потом, когда встаю на упражнение, стараюсь не отвлекаться", - отметила спортсменка.

По словам юной гимнастки, ее тренер осталась довольна выступлением.

"Тренер похвалила, сказала, что я молодец. И еще, что главное не место, которое я заняла, а главное, что участвую и выполняю программу хорошо. Я думаю, что главное это показать свой результат", - сказала Нигяр Усубова.

В субботу в Баку в Национальной арене гимнастики стартовал второй день соревнований XXV Чемпионата Азербайджана и Первенства Баку по художественной гимнастике.

Сегодня пройдут индивидуальные выступления гимнасток 2006-2007, 2003-2005 и 2002 годов рождения. Победители будут определены по сумме многоборья.

Всего в соревнованиях принимают участие 117 гимнасток, представляющих Бакинскую школу гимнастики, клубы “Оджаг Спорт” и “АйУлдуз", Олимпийский спортивный центр “Сярхядчи”, Республиканскую комплексную спортивную школу, спортивный клуб "Зирвя", а также города Гусар и Гянджа.

В ходе соревнований, которые завершатся в воскресенье, также будут организованы различные конкурсы и флэшмобы в рамках развлекательной программы для зрителей.

(Автор: Джани Бабаева)

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