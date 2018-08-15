В Азербайджане будут закрыты объекты общепита, не соблюдающие требований по защите экологии - министерство

БАКУ /Trend/ - Основные источники загрязнения Каспийского моря связаны с антропогенной деятельностью. Функционирующие в прибрежной зоне и на пляжах центры отдыха, объекты общепита, отходы, выбрасываемые с плавучих средств, характеризуются как основные загрязнители. Об этом в среду сказал Trend специалист министерства экологии и природных ресурсов Фаиг Муталлимов.

По его словам, в числе этих факторов также загрязнение окружающих территорий в результате безучастного отношения граждан, городское развитие в прибрежных зонах, индустриализация.

Муталлимов отметил, что субботник, проведенный на Бузовнинском пляже 12 августа в связи с «Днем Каспия», еще раз указал на наличие такой проблемы, как несоблюдение гражданами во время отдыха экологической чистоты. «Почти 99 процентов территории, на которой прошел субботник, было загрязнено остатками пищи и пластиковыми отходами, выброшенными гражданами», - сказал он.

По его мнению, для предотвращения загрязнения Каспийского моря необходимо не только усилить координацию в этой сфере между государственными структурами, но и укоренить в общественном сознании понятие о необходимости заботы о природе.

«В этом направлении министерство экологии и природных ресурсов осуществляет различные меры по просвещению населения. Предприятиям и другим объектам, действующим в прибрежной зоне, постоянно делаются предупреждения в связи с необходимостью соблюдения требований в сфере защиты экологии. Проводятся совместные рейды с соответствующими государственными структурами в сфере правильного управления жидкими и твердыми отходами на судах, плавающих в азербайджанском секторе Каспия, по организации процесса эксплуатации судов согласно стандартам, обеспечению прозрачности во время сдачи-приемки отходов, правильной организации процесса утилизации», - сказал Муталлимов.

Он также подчеркнул, что ряд объектов сферы общепита уже выполнил данные им указания в этой сфере и исправил недочеты.

«В то же время необходимо подчеркнуть образцовую работу таких центров отдыха, как "AF Hotel", "Sultan", "Qara dəniz", "Qaya", соблюдающих экологические нормы. Однако на ряде объектов ("Matros", "Həyat") не вывозится мусор, несмотря на то, что они очищают, и только после этого сливают сточные воды», - сказал Муталлимов.

Он отметил, что министерство экологии приняло решение о ходатайстве в соответствующие структуры по поводу приостановления работы объектов общепита, не выполняющих указания в сфере защиты экологии.

Одна из задач ведомства – предотвратить загрязнение Каспия, который должен стать зоной экологического развития и экологической стабильности, сказал Муталлимов.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)

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