В детсадах Азербайджана очень низкий уровень обеспечения продуктами питания

БАКУ /Trend/ - В детсадах Азербайджана необоснованно создаются лишние группы, обеспечение детей продуктами питания находится на очень низком уровне.

Эти факты были выявлены в ходе проверок, проведенных Госслужбой финансового надзора при министерстве финансов в первом полугодии 2018 года, говорится в сообщении минфина, распространенном в среду.

Во время проверок была установлена очень низкая посещаемость детей, в ряде случаев, несмотря непригодное состояние зданий детсадов, было оформлено так, что в них функционируют детсады. В некоторых случаях часть продуктов питания, оформленных для выдачи детям в детсадах, фактически не закупалась и не выдавалась.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)

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