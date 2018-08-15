В Азербайджане 185 выпускников окончили школу с золотой медалью

15 августа 2018 18:48 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане 223 человека в прошедшем учебном году окончили среднюю школу с золотой и серебряной медалями.

Министр образования Джейхун Байрамов с учетом "Порядка награждения золотой и серебряной медалями выпускников, завершивших общее образование с особыми успехами", утвержденного Кабинетом министров, а также с учетом результатов итоговой аттестации по уровню общего среднего образования, проведенной Государственным экзаменационным центром, подписал приказ о награждении этих выпускников золотыми и серебряными медалями.

В 2017/2018 учебном году 185 человек окончили среднюю школу с золотой медалью, 38 - с серебряной.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Мугаддас Мустафаев)

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