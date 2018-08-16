Магазины розничной торговли Азербайджана могут стать участниками акции по посадке деревьев

БАКУ /Trend/ - Сети магазинов розничной торговли могут принять активное участие в благотворительной деятельности за счет бонусов и скидок, которые предлагаются покупателям, сказал Trend в четверг руководитель проекта MedNot (система интеллектуального управления здравоохранением) Ильгар Тагиев.

По словам Тагиева, проект предполагается реализовать совместно с Центром инноваций и предпринимательства «Barama» ООО Azercell.

«Речь идет о разработке мобильного приложения, используя которую пользователи смогут сфотографировать и делиться в социальных сетях купленным товаром с указанием названия розничной сети. Благодаря этому магазин может расширить свою клиентскую базу и соответственно предложить покупателю определенную скидку на товар, либо бонусы, которые могут быть использованы в благотворительных целях. Например, направить средства на посадку деревьев. Узнать о том, что магазин принимает участие в подобной акции, можно будет благодаря специальным биркам, которыми будут обозначены ценники товаров. Аналогичный проект в настоящее время реализован в соседней Грузии», - сказал Тагиев.

В Азербайджане, как сказал Тагиев, предусматривается также применение опыта соседней Грузии. Пользователи мобильного приложения смогут направить накопленные бонусы на посадку деревьев указав место локации на карте страны.

«От имени пользователя дерево будет посажено волонтерской организацией, после чего пользователю будет отправлен фотоотчет с указанием места локации. Техническое задание приложения уже готово и мы планируем реализовать этот проект совместно с Центром инноваций и предпринимательства «Barama»», - сказал Тагиев.

(Автор: Гусейн Велиев. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @h_veliyev

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