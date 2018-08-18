В Азербайджане завтра возможны осадки

18 августа 2018 13:28 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове переменная облачность, временами пасмурно, говорится в сообщении Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана, распространенном в субботу.

Утром местами на полуострове возможны грозовые дожди. Сильный северо-западный ветер к вечеру станет умеренным. Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 22-24, днем 25-29 градусов тепла, в Баку ночью 22-24, днем 26-28 градусов тепла.

Атмосферное давление поднимется с 755 до 760 мм ртутного столба. Относительная влажность составит 65-75 процентов.

На северных пляжах Абшерона (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) завтра северо-западный ветер, температура морской воды - 23-24 градуса тепла.

На южных пляжах (Тюркан, Говсан, Сахиль, Шихово) завтра северо-западный ветер, температура морской воды - 24-25 градусов тепла.

В районах Азербайджана местами ожидаются грозовые дожди, в отдельных местах будет иметь ливневый характер. Западный ветер в отдельных местах будет усиливаться. Температура воздуха ночью 19-24 градусов, днем 25-30 градусов тепла, в горах ночью 10-15, днем 16-21 градусов тепла.

(Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Хазар Ахундов)

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