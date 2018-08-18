Завершился первый день международного турнира по художественной гимнастике "GymBala" (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В субботу в Национальной арене гимнастики завершился первый день международного турнира по художественной гимнастике "GymBala".

Из команд в групповых упражнениях с обручем и мячом среди гимнасток 2008-2010 годов рождения первое место заняла команда "Оджаг-3" (20,500 очков), второе - "Оджаг-4" (19,300), а третье - Бакинская школа гимнастики (18,450).

В групповых упражнениях с лентой среди гимнасток 2006-2007 годов рождения первое место заняла комнада "Оджаг-1", второе - Бакинская школа гимнастики, а третье - "Оджаг-2".

Гимнастки 2011-2013 годов рождения также показали себя в индивидуальных и групповых упражнениях. Участники боролись за медали в многоборье, а также в упражнениях с разными предметами.

В первой половине дня были награждены призеры в многоборье среди гимнасток 2009-2013 годов рождения.

Победителям были вручены дипломы и призы Федерации гимнастики Азербайджана.

Международный турнир продолжится в воскресенье.

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