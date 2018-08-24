Обнародованы результаты тренерских курсов по аэробике Академии FIG в Баку (ФОТО)

24 августа 2018 14:00 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Стали известны результаты тренерских курсов первого уровня Академии Международной федерации гимнастики (FIG) для азербайджанских тренеров по аэробике, которые были организованы 13-20 августа в Баку Федерацией гимнастики Азербайджана, говорится в пятницу в сообщении Федерации.

Курсы, состоящие как из теоретической части, так и практической, провели специалисты FIG Ольга Киселовочева (Словакия), Десислава Богушева (Болгария) и главный тренер сборной Азербайджана по аэробике, а также специалист FIG Мариян Колев.

В курсах, которые продлились семь дней, приняли участие 10 местных тренеров - Владимир Долматов, Александра Горобчук, Эмиль Гулиев, Нармина Гусейнова, Имран Имранов, Джамиля Исмайлова, Мелек Керимова, Эльчин Мамедов, Альфия Мантова, Фируза Садыхова, а также 5 тренеров из Украины, России и Узбекистана. Согласно результатам экзамена в заключительный день семинара, все участники успешно завершили курсы и получили первый тренерский уровень.

(Текст: Мугаддас Мустафаев)

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