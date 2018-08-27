На дороге Баку-Губа-госграница с Россией продолжается ремонт отбойников

БАКУ /Trend/ - До сегодняшнего вечера на участке 45-90 километра автодороги Баку-Губа-госграница с Россией будут производиться работы по ремонту отбойников, пришедших в непригодное состояние в результате ДТП. Об этом в понедельник говорится в сообщении Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана.

В сообщении Госагентства водителям напоминается о необходимости быть внимательными во время движения по указанной дороге, соблюдать временные дорожные знаки.

(Автор: Самир Али. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Хазар Ахундов)

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