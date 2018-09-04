В Азербайджане повышается квалификация солдатского состава (ФОТО)

4 сентября 2018 22:18 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Согласно годовому плану, в соединениях и воинских частях с солдатским составом, имеющим различные специальности, проводятся интенсивные занятия по боевой подготовке, говорится во вторник в сообщении министерства обороны Азербайджана.

В ходе занятий, проводимых в общевойсковых учебных центрах, военнослужащие, используя штатные оружия, выполняют различные задачи в полевых условиях, а танковые экипажи совершенствуют практические навыки по вождению бронетехники.

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