На одном из центральных проспектов в Баку будут идти ремонтные работы

БАКУ /Trend/ - В Баку на участке проспекта Нефтяников от круга "Азнефть" до пересечения с улицей Рихарда Зорге будут вестись работы по обновлению дорожной разметки.

Об этом в пятницу говорится в совместном сообщении Государственного агентства автомобильных дорог и Бакинского транспортного агентства.

Работы начнутся с 22:00 и продлятся до утра.

В сообщении выражается просьба к водителям в течение указанного периода не парковать автомобили вдоль Приморского бульвара, соблюдать временные дорожные знаки.

(Текст: Мугаддас Мустафаев)

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