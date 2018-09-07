БВШН будет сотрудничать с крупнейшей российской компанией Р-Фарм

БАКУ /Trend/ - В Бакинской Высшей школе нефти (БВШН) прошла встреча ректора вуза Эльмара Гасымова с представителями российской высокотехнологичной фармацевтической компании Р-Фарм – руководителем отдела подготовки кадров Екатериной Репкиной, руководителем отдела внутрикорпоративных коммуникаций и корпоративной культуры Марией Тепловой и менеджером по работе с персоналом представительства компании в Азербайджане Кямалей Байрамовой. На встрече были обсуждены перспективы и направления двустороннего сотрудничества, сообщает вуз в пятницу.

Как рассказала Екатерина Репкина, компания Р-Фарм, основанная в 2001 году в Москве, имеет более 60 филиалов в девяти странах, где работают свыше 3 600 сотрудников. Она отметила, что руководство компании информировано о высокой квалификации выпускников БВШН и заинтересовано в ознакомлении с деятельностью вуза, его учебными программами и практикой по подбору персонала. Руководитель отдела подготовки кадров Р-Фарм пригласила профессоров и преподавателей Бакинской Высшей школы нефти посетить лаборатории компании в различных странах мира и ознакомиться с программами по обучению сотрудников.

Руководитель отдела внутрикорпоративных коммуникаций и корпоративной культуры Р-Фарм Мария Теплова, в частности, подчеркнула, что компания нуждается в инженерах-химиках и инженерах по автоматизации процессов. По словам менеджера по работе с персоналом представительства компании в республике Кямали Байрамовой, химическому заводу Р-Фарм, который будет введен в строй до конца года в Азербайджане, потребуются талантливые молодые специалисты в области химии и автоматизации процессов. В связи с этим она выступила с предложением о проведении встреч представителей компании со студентами и выпускниками вуза и организации для них образовательных программ и программ стажировки с целью дальнейшего трудоустройства.

Ректор БВШН Эльмар Гасымов выразил благодарность руководству компании Р-Фарм за интерес к налаживанию двусторонних связей и предложение о сотрудничестве. Отметив, что развитие партнерских отношений с фармацевтической компанией является новой сферой для Бакинской Высшей школы нефти, он выразил уверенность, что сотрудничество компании с кафедрами химической инженерии и инженерии по автоматизации процессов вуза будет успешным и взаимовыгодным.

Участники встречи обсудили также основные положения будущего меморандума о сотрудничестве, возможности организации встреч представителей компании со студентами вуза и проведения для них презентаций, а также другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

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