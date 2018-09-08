Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на выходные

8 сентября 2018 01:25 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Обнародован прогноз погоды в Азербайджане для тех, кто планирует отправиться в путешествие на выходные дни. Как говорится в сообщении Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, распространенном в пятницу, в регионе Большого и Малого Кавказа утром и вечером ожидаются грозовые дожди. Температура воздуха в предгорных районах составит 27-32 градусов, в горных районах - 18-23 градусов тепла.

В Лянкяран-Астаринскойгазифицировало зоне будет преимущественно без осадков. Максимальная температура воздуха составит 28-33 градуса, в горных районах - 20-25 градусов тепла.

В низменных районах будет преимущественно без осадков. Максимальная температура воздуха составит 30-35 градусов тепла.

В Нахчыванской АР будет преимущественно без осадков. Максимальная температура воздуха - 30-35 градусов тепла.

На выходные в столице не ожидается осадков. Умеренный северо-западный ветер временами будет усиливаться. Максимальная температура воздуха составит 28-30 градусов тепла.

(Текст: Мугаддас Мустафаев)

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