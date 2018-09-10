В Азербайджане в связи с месяцем Мухаррам будут проводиться мониторинги

10 сентября 2018 15:15 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Государственный комитет по работе с религиозными структурами Азербайджана и другие соответствующие исполнительные структуры проведут мониторинг в связи с началом месяца Мухаррам.

Об этом в понедельник сказал Trend заместитель председателя комитета Сеявуш Гейдаров.

Гейдаров сказал, что в рамках мониторинга будет вестись контроль за соблюдением требований законодательства, а также фетвы Управления мусульман Кавказа (УМК).

«Одна из наших целей связана с соблюдением рекомендаций, указанных в фетве УМК. Эта работа продолжится до конца месяца Мухаррам совместно с Управлением», - отметил Гейдаров.

Зампред комитета также сказал, что в ходе мониторингов в прошедшие годы был выявлен ряд негативных случаев в связи с проведениемсоответствующих траурных обрядов.

По его словам, приходилось сталкиваться со случаями массового проведения в частных домах религиозных обрядов и размещения религиозных атрибутов за пределами мечети.

Согласно существующему законодательству, траурные обряды должны проводиться лишь в мечетях, местах поклонения и на территориях, относящихся к ним, и не должны мешать общественному порядку, сказал зампредседателя Госкомитета.

Гейдаров добавил, что в случае выявления таких случаев, совместно с местными органами исполнительной власти и правоохранительными органами, предпринимаются соответствующие шаги в рамках закона.

Отметим, что Совет газиев Управления мусульман Кавказа издал фетву в связи с началом месяца Мухаррам. В фетве говорится, что месяц Мухаррам начинается 11 сентября, день Ашура приходится на 20 сентября.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Мугаддас Мустафаев)

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